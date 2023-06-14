Краткий итог долгого вторничного разговора Путина перед "военкорам": "СВО" теперь ведется за "создание санитарной зоны — чтобы они (ВСУ. - Ред.) не смогли нас достать".

Все остальное — привычное полуобморочное бормотание хлопанье о Бандере, фашизме, давно уничтоженной обороноспособности Украины, о том, как РФ нас уже несколько раз победила, об огромном "миллионе или двух" потенциале мобилизации, но при этом "новой мобилизации в РФ без надобности".

В сущности, Путин провозгласил о переходе войны с Украиной в оборонительную фазу.

На это понадобилось 475 дней: чтобы концепцию блицкрига, короткой победной войны, "моментального завоевания всей Украины" (и еще стран Балтии, куска Польши...) официально заменила параноидальная концепция "обороны против всех" и "защиты центральных регионов",

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На это понадобилось 475 дней: чтобы концепцию блицкрига, короткой победной войны, "моментального завоевания всей Украины" (и еще стран Балтии, куска Польши...) официально заменила параноидальная концепция "обороны против всех" и "защиты центральных регионов", тогда как приграничье отдается на свободу ВСУ.

Фактически этим Путин уже признал поражение — стратегическое поражение и отступление. Вероятно, он же первым расплатится за это: лично дал отмашку нелояльным элитам: "Я больше не лидер побед".

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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