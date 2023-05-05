Атака на Киев российской "гиперзвуковой" ракетой Х-47 "Кинжал" 4 мая

Компания Defense Express подготовила эту информацию, опираясь на отрытые источники и наш анализ и сделала предположение анализа этих фотоснимков. Мы стартовали от сообщения КМВА о том, что 4 мая в 6 часов утра было вероятно использование баллистических ракет, которые были сбиты. Через несколько часов появилась информация от Национальной полиции о том, что они показали определенные обломки. Перед тем было сообщение от Воздушных сил, что Украина получила комплексы, способные бороться с баллистическими целями. И когда мы получили информацию из снимков, то сделали вывод о большой вероятности, что это были баллистические ракеты типа "Кинжал". Журналисты Defense Express, по-моему, не нарушили никаких канонов, связанных с подготовкой такой информации.

Атака беспилотников на Кремль 3 мая

Комментируя ситуацию по взрыву беспилотного комплекса над Кремлем, я не исключаю, что это работа либо украинско-российских партизан, либо условно говоря, элит, которые сейчас каким-то образом пытаются создать условия, чтобы отменить парады в городах по российской столице и создать определенную экзальтацию. готовиться к войне с НАТО в полном масштабе". Думаю, что события на этой неделе действительно эпохальные, и все-таки надеюсь, что рано или поздно мы все-таки узнаем, кто стоял за этими ударными дронами, которые взрывались над Кремлем.

Также, по моему мнению, если мы посмотрим, когда именно опубликовано это видео, как оно снято по-киношному, с хорошими ракурсами, с хорошим освещением, то непонятно, что два человека делали на крыше. Относительно видео, опубликованного финансистом "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожином: я считаю, он понимал все эти нюансы и, думаю, использовал момент, чтобы показать, что он немного отстранен от этих "разборок". Потому что занимается "большим государственным делом" и пытается получить Бахмут, несмотря на то, что там преступники погибают один за другим.

Ситуация в Бахмуте и вокруг города

Пригожин говорит: если не будет снабжения боеприпасами, то российская армия 10 числа выйдет из Бахмута. Я думаю, что никуда они не выйдут, потому что будут уничтожены либо с украинской стороны, либо с российской, но сегодня заместитель министра обороны сказала, что на самом деле враг под занавесом этих информационных заявлений Пригожина наоборот пытается накопить определенную силу, чтобы все-таки протиснуть оборону Бахмута до 9 мая. Однако мы понимаем, что врагу это не удастся, потому что наши ВСУ настроены на то, чтобы дать полный отпор, который уже длится 10 месяцев.

Сейчас боевые действия продолжаются на тех же участках, где было и раньше. Враг пытается продвинуться в район высоток, пытается перейти линию обороны, которая идет в районе Чайковского и Корсунского, где продолжаются бои. И собственно держатся фланги, где наша артиллерия делает невозможным желание противника каким-то образом пересечь линии снабжения, которые обеспечивают Бахмут. Наша артиллерия работает, дороги подсохли, можно использовать не только трассы Ивановское, Бахмут, Бахмут-Хромово, но и другие дороги, которые сейчас снабжают участок, который держится нашими военными.

Думаю, что и до 9 мая ничего не изменится – это принципиальный вопрос для украинской стороны. Динамика выглядит так: силы, направляемые на поддержку Бахмута, достаточно эффективно справляются с враждебными силами, которые подтягиваются на этот участок фронта. Враг пытается протиснуться, бросает штурмовые отряды и использует огнеметные системы и авиацию, а также планирующие бомбы, разрушая дома.

Вопрос об эвакуации из Авдеевки

Эвакуация из Авдеевки — вопрос, который не раз поднимался. Там есть часть жителей, которая не хочет этого делать, там даже с детьми остаются под ударами, что вызывает кучу вопросов. Возможно, эта эвакуация направлена на то, чтобы ограничить утечку определенной информации в российскую сторону и так же вспомним, что подобные меры приняты и в Херсоне. Не эвакуация, а закрытие города на трое суток, где будут проводиться определенные действия, связанные с усилением безопасности и исключением утечки информации. Такие новые нюансы направлены, прежде всего, на успешное выполнение действий нашими ВСУ.

Также в течение недели было замечено движение противника в сторону Авдеевки, Мариинки и Угледара. То есть Авдеевка и Мариинка были динамичнее, но продвижения противника там не было. Относительно Авдеевки там действительно были атаки в зоне Красногоровки, Северного, но динамика так же не изменилась, украинские подразделения удерживают этот участок фронта и думаю, что надежд у противника на передвижение очень мало. И ситуация в Угледаре: там были данные и, в частности, говорилось о том, что украинские подразделения предпринимали определенные контрнаступательные действия и было много таких историй и в российских каналах. Угледар для Украины крайне важен, потому что это одна из хороших точек для старта перерезки русской группировки и движения на побережье Азовского моря. Угледар особенно интересует украинскую сторону с точки зрения перспектив и врагов, желающих от такой опасности каким-то образом обезопаситься.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Относительно взрывов в разных временно оккупированных городах на этой неделе украинская сторона максимально ослабляет возможности противника поддерживать свои войска топливом и боеприпасами.

Посмотрим на эти взрывы: Новошахтинск, Ильск, Тамань, Феодосия – эти удары так или иначе были направлены на топливные хабы. Это усложнит обеспечение группировок, которые будут двигаться по этим участкам. Так же поражались и склады боеприпасов – это связано с подготовительными действиями. В перспективе такая динамика должна расти и к этому будет прибавляться работа артиллерии по огненным средствам противника, по командным пунктам и складам боеприпасов. По-моему, это будет сделано одновременно на нескольких участках, чтобы враг не мог определить направления основного удара и делаться так, чтобы у нас всегда был маневр с точки зрения выбора того направления, которое на тот момент будет наиболее перспективным.

Передача истребителей F-16

Я думаю, что здесь вопрос о F-16 действительно политический вопрос, он и на уровне США неоднократно поднимается, хотя американские генералы говорили, что это 8-й приоритет, который сегодня нужно удовлетворить, чтобы Украина могла успешно провести контрнаступление.

Однако, стоит отметить, что эта логика украинскую сторону не устраивает, и потому и президент и другие должностные лица поднимают вопрос, что передача F-16 необходима для того, чтобы усилить возможности украинской армии. Но, контрнаступление, как сказал Зеленский, будет начинаться не ожидая F-16 и нужно искать другие варианты, которые помогут нашим войскам на поле боя.

Думаю, что вопрос F-16 внутренне для всех стран Альянса с точки зрения поддержки Украины решен. Но этот первый или последний политический шаг с точки зрения передачи затягивается. Если бы это решение было принято гораздо раньше, то уже сегодня наши войска прикрывались бы авиацией, в основе которой были бы F-16 и дальнобойные средства поражения, которые являются основными для этих самолетов.

Может ли армия дронов заменить F-16 на определенном этапе войны

Это слишком оптимистическое предположение, потому что эти дроны имеют дальность от 3 до 5 км, иногда больше, но мы понимаем, что нам нужно поражать противника по меньшей мере на 80-100 км и здесь, к сожалению, эти воздушные дроны нам не помогут, но они могут выполнить свою функцию и обеспечить панику на первой линии обороны противника, чтобы враг бежал под натиском этих дронов. Я думаю, что это хорошее решение, поддерживаемое Министерством цифровой трансформации, которое является новым сегментом оружия, активно поставляемого в ВСУ.

Прогнозы на следующую неделю

Думаю, что следующая неделя будет непростой, потому что враг будет пробовать наносить ракетные удары и до 9 мая и, возможно, на 9 мая, чтобы у "орков" были основания для воровского празднования. Я думаю, что ПВО будет работать достаточно эффективно, мы понимаем все эти риски и тот потенциал, который есть у ВСУ и у Воздушных сил. Неделя будет сложной, но надежно защищенной ПВО.