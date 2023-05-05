Письмо опубликовано вего Telegram-канале.

Пригожин жалуется на нехватку боеприпасов.

"Официально обращаюсь к начальнику генерального штаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК Вагнера, от имени командования ЧВК Вагнера, что 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям министерства обороны и вывести остатки ЧВК Вагнера в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК Вагнера, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", - написал он.

Силы украинцев, по словам Пригожина, превышают силы оккупанта в пять раз.

В Кремле заявили, что проинформированы о намерениях Пригожина.

"Конечно, мы видели его (письмо, – ред.) в средствах массовой информации. Но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции, - цитирует российский Интерфакс представителя президента РФ Дмитрия Пескова.