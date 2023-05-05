Пригожин заявил о выводе вагнеровцев из Бахмута: в Кремле прокомментировали
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо руководству минобороны РФ, в котором сообщил о намерении вывести своих наемников из Бахмута 10 мая
Письмо опубликовано вего Telegram-канале.
Пригожин жалуется на нехватку боеприпасов.
"Официально обращаюсь к начальнику генерального штаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК Вагнера, от имени командования ЧВК Вагнера, что 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям министерства обороны и вывести остатки ЧВК Вагнера в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК Вагнера, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", - написал он.
Силы украинцев, по словам Пригожина, превышают силы оккупанта в пять раз.
В Кремле заявили, что проинформированы о намерениях Пригожина.
"Конечно, мы видели его (письмо, – ред.) в средствах массовой информации. Но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции, - цитирует российский Интерфакс представителя президента РФ Дмитрия Пескова.
- Ранее Пригожин уже неоднократно говорил о нехватке боеприпасов, однако министр обороны Сергей Шойгу уверяет , что армия имеет их в изобилии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.93Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное