Уганда приняла закон, предусматривающий наказание за однополые отношения вплоть до смертной казни
Парламент Уганды принял закон, который правозащитники называют одним из самых строгих в мире в отношении однополых пар. Им предусмотрено наказание вплоть до смертной казни
Об этом пишет CNN .
Да, люди, которые идентифицируют себя как ЛГБТ, могут получить 20 лет тюрьмы.
Согласно закону, смертная казнь может быть применена в случаях, связанных с "гомосексуализмом при отягчающих обстоятельствах", таких как секс с детьми, с лицами с физическими и психическими недостатками, инцест и т.д.
"Лицо, совершившее преступление гомосексуализма при отягчающих обстоятельствах, подлежит ответственности за приговор к смертной казни", - говорится в поправках, которые представила глава по юридическим и парламентским вопросам Робина Рвакуджо.
Целью законопроекта депутаты объявили борьбу за традиционные семейные ценности.
В то же время правозащитная организация Human Rights Watch заявила о нарушении прав людей, в частности, их права на частную жизнь и свободу выражения мнений.
- В 2021 году в Венгрии приняли закон , запрещающий распространять информацию о ЛГБТ в школах.
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