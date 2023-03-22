Об этом пишет CNN .

Да, люди, которые идентифицируют себя как ЛГБТ, могут получить 20 лет тюрьмы.

Согласно закону, смертная казнь может быть применена в случаях, связанных с "гомосексуализмом при отягчающих обстоятельствах", таких как секс с детьми, с лицами с физическими и психическими недостатками, инцест и т.д.

"Лицо, совершившее преступление гомосексуализма при отягчающих обстоятельствах, подлежит ответственности за приговор к смертной казни", - говорится в поправках, которые представила глава по юридическим и парламентским вопросам Робина Рвакуджо.

Целью законопроекта депутаты объявили борьбу за традиционные семейные ценности.

В то же время правозащитная организация Human Rights Watch заявила о нарушении прав людей, в частности, их права на частную жизнь и свободу выражения мнений.