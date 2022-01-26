Учения Сил терробороны с участием местных властей начнутся в феврале, - Резников
В феврале главы РГА, ОГА и мэры в четырех регионах Украины примут участие в учениях Сил терробороны для отработки взаимодействия местных властей и ВСУ
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на заседании Кабмина.
"В феврале запланированы учения по региональному принципу с участием руководителей органов местной власти и самоуправления для того, чтобы отработать взаимодействие", - сообщил он.
Министр пояснил, что поочередно будут собраны север, восток, юг и запад, и будут проходить обучение глав областных, районных, а также городских голов, где будут разворачиваться батальоны или бригады, как правильно взаимодействовать с ВСУ.
- Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украине круглосуточно идет развертывание системы общей военной подготовки фактически для всего населения.
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