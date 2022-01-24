Развертывание терробороны в Украине продолжается круглосуточно, - Резников
В Украине круглосуточно идет развертывание системы общей военной подготовки фактически для всего населения
Об этом сообщает министр обороны Алексей Резников, передает Украинская правда.
"Во-первых, я прошу реалистично оценивать ситуацию. Развертывание системы национального сопротивления, в частности, территориальной обороны, длится круглосуточно. Но точно будут какие-то невзгоды. Например, оружия и боеприпасов достаточно. Однако где-то мы получим неготовые помещения. Мы их подготовим. Где-то сотрудники центров комплектации еще не разобрались, как действовать. Мы их быстро научим. Сейчас мы работаем над максимальным упрощением процедур, их цифровизацией, чтобы не нужно было собирать лишние бумажки", - сказал министр обороны.
Отметятся, что министр обороны призывает граждан Украины взвесить, как они готовы присоединиться к обороне государства. Имеются отдельные резервы боевых частей ВСУ. Формируя резерв ТрО нужно одновременно наполнять и повышать качество резерва других компонентов Вооруженных Сил.
"Заранее хочу принести извинения тем, кто столкнулся с какими-то недостатками. Прошу относиться с пониманием и призываю воспринимать их не как проблемы, а как задачу", - заметил он.
Известно, что в ближайшее время в министерстве обещают начать системное информирование граждан, желающих служить в Силах терробороны или соответствующем резерве алгоритма действий.
Я благодарен всем, кто вносит свой вклад в укрепление обороны государства. Каждый практический шаг уменьшает вероятность эскалации, поскольку лишает ее смысла для врага.
И близится возвращение Крыма и Донецка с Луганском. Кто бы и что об этом не говорил", - подытожил Резников.
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