Убитый оккупантами фоторепортер Макс Левин получил посмертное отличие Премии имени Георгия Гонгадзе

Об этом организация сообщает на своей официальной странице в Facebook.

"В этом году впервые в истории Премии имени Георгия Гонгадзе введено Специальное отличие. Ею Капитула посмертно отметила фотожурналиста Макса Левина "за выдающийся вклад в развитие украинской фотографии, преданность профессии и отвагу", – отмечают организаторы Премии.

Также 3 мая, в День свободы печати, объявили финалистов Премии имени Георгия Гонгадзе-2022.

В коротком списке номинантов на получение награды – тандем журналиста Associated Press, фотографа и военного корреспондента Мстислава Чернова и фотокорреспондента Евгения Малолетки, а также журналист, соучредитель и главный редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко и заместитель главного редактора "Громдского радио" Тетяна Трощинская.

По традиции лауреата Премии объявят в день рождения Георгия Гонгадзе – 21 мая.

Тело известного документалиста и фотографа Макса Левина, пропавшего 13 марта, нашли 1 апреля в Киевской области.