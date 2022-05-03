Убитый оккупантами фоторепортер Макс Левин получил посмертное отличие Премии имени Георгия Гонгадзе
Убитый оккупантами фоторепортер Макс Левин получил посмертное отличие Премии имени Георгия Гонгадзе
Об этом организация сообщает на своей официальной странице в Facebook.
"В этом году впервые в истории Премии имени Георгия Гонгадзе введено Специальное отличие. Ею Капитула посмертно отметила фотожурналиста Макса Левина "за выдающийся вклад в развитие украинской фотографии, преданность профессии и отвагу", – отмечают организаторы Премии.
Также 3 мая, в День свободы печати, объявили финалистов Премии имени Георгия Гонгадзе-2022.
В коротком списке номинантов на получение награды – тандем журналиста Associated Press, фотографа и военного корреспондента Мстислава Чернова и фотокорреспондента Евгения Малолетки, а также журналист, соучредитель и главный редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко и заместитель главного редактора "Громдского радио" Тетяна Трощинская.
По традиции лауреата Премии объявят в день рождения Георгия Гонгадзе – 21 мая.
- Тело известного документалиста и фотографа Макса Левина, пропавшего 13 марта, нашли 1 апреля в Киевской области.
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