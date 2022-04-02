В Киевской области погиб документалист и фотограф Макс Левин

Об этом сообщает lb.ua.



Известно, что 1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская в Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.



"Максим в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправились в Гуту Межигорске 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла. Позже стало известно, что в районе, где Макс собирался работать, начались интенсивные боевые действия», – рассказывают в издании.



Местонахождение и судьба Алексея Чернышева пока не установлены.

Добавим, что Макс Левин работал в редакции LB.ua, а также сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Большинство его документальных проектов связано с войной в Украине. У мужа остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

Об исчезновении Макса Левина стало известно 22 марта.