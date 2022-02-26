"У врага очень плохая связь, они не ориентируются на местности": Укравтодор объявил о демонтаже дорожных знаков в Украине

Об этом говорится в Facebook.



"Укравтодор призывает все путевые организации, территориальные громады, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости. Приоритет №1 - указательные знаки, названия населенных пунктов. Собранные знаки передаем местным властям и дорожникам", - говорится в сообщении.



В Укравтодоре отмечают, что у российских оккупантов "жалкая связь, они не ориентируются на местности".



"Давайте поможем им попасть прямо в ад", - говорится в сообщении.