"У врага очень плохая связь, они не ориентируются на местности": Укравтодор объявил о демонтаже дорожных знаков в Украине
Укравтодор призывает все органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков по всей Украине
Об этом говорится в Facebook.
"Укравтодор призывает все путевые организации, территориальные громады, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости. Приоритет №1 - указательные знаки, названия населенных пунктов. Собранные знаки передаем местным властям и дорожникам", - говорится в сообщении.
В Укравтодоре отмечают, что у российских оккупантов "жалкая связь, они не ориентируются на местности".
"Давайте поможем им попасть прямо в ад", - говорится в сообщении.
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