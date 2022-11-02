У США нет доказательств переброски Россией "кинжалов" в Беларусь, - Белый дом

Об этом заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Я не могу подтвердить сообщение о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Беларусь", - отметил Кирби.

Представитель Белого дома также утверждает, что не видит желания среди белорусских военных участвовать в войне против Украины.

О том, что Россия перебросила кинжалы на территорию Беларуси ранее сообщала британская разведка.

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