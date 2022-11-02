У США нет доказательств переброски Россией "кинжалов" в Беларусь, - Белый дом
У Соединенных Штатов нет подтверждений, что Российская Федерация транспортировала на территорию Беларуси гиперзвуковое оружие
Об этом заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома во время брифинга, передает РБК-Украина.
"Я не могу подтвердить сообщение о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Беларусь", - отметил Кирби.
Представитель Белого дома также утверждает, что не видит желания среди белорусских военных участвовать в войне против Украины.
- О том, что Россия перебросила кинжалы на территорию Беларуси ранее сообщала британская разведка.
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