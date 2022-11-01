Британская разведка привела доказательства перебрасывания РФ в Беларусь ракет "Кинжал"
Россия впервые опрокинула в Беларусь гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинжал", которые способны нести самолеты МиГ-31K
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что имеющиеся у нее изображения доказывают, что два российских самолета-перехватчика МиГ-31К почти наверняка находились на белорусском аэродроме Мачулищи 17 октября, рядом с большим ангаром в защитном сооружении. Вероятно, хранилище предназначено для гиперзвуковой баллистической ракеты "Кинжал" (AS-24 KILLJOY) – крупногабаритного боеприпаса, для переноса которого приспособлен МиГ-31К.
Россия размещает "Кинжалы" с 2018 года, но раньше их не разворачивали в Беларуси. Россия иногда использовала эти ракеты во время полномасштабной войны в Украине, но их запасы, вероятно, очень ограничены. Это означает, что русские продолжают использовать свои передовые боеприпасы большой дальности против целей ограниченного оперативного значения.
"Базировка ракет "Кинжал" с радиусом действия более 2 тыс. км в Беларуси дает России небольшое дополнительное преимущество с точки зрения впечатления дополнительных целей в Украине. Вероятно, РФ осуществила развертывание этих ракет главным образом для того, чтобы послать сигнал Западу и изобразить Беларусь как все большего соучастника войны", - пришли к выводу в Разведке Британии.
- 20 октября помощник командующего ОС ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин заявил, что РФ перебросила в Беларусь шесть МиГ-31К , которые способны нести ракеты "Кинжал".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 38.56Продажа 39.61
- Актуальное
- Важное