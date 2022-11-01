Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что имеющиеся у нее изображения доказывают, что два российских самолета-перехватчика МиГ-31К почти наверняка находились на белорусском аэродроме Мачулищи 17 октября, рядом с большим ангаром в защитном сооружении. Вероятно, хранилище предназначено для гиперзвуковой баллистической ракеты "Кинжал" (AS-24 KILLJOY) – крупногабаритного боеприпаса, для переноса которого приспособлен МиГ-31К.

Россия размещает "Кинжалы" с 2018 года, но раньше их не разворачивали в Беларуси. Россия иногда использовала эти ракеты во время полномасштабной войны в Украине, но их запасы, вероятно, очень ограничены. Это означает, что русские продолжают использовать свои передовые боеприпасы большой дальности против целей ограниченного оперативного значения.

"Базировка ракет "Кинжал" с радиусом действия более 2 тыс. км в Беларуси дает России небольшое дополнительное преимущество с точки зрения впечатления дополнительных целей в Украине. Вероятно, РФ осуществила развертывание этих ракет главным образом для того, чтобы послать сигнал Западу и изобразить Беларусь как все большего соучастника войны", - пришли к выводу в Разведке Британии.

20 октября помощник командующего ОС ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин заявил, что РФ перебросила в Беларусь шесть МиГ-31К , которые способны нести ракеты "Кинжал".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb