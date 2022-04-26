Тяжелое состояние здоровья Саакашвили может привести к инвалидности, а затем, может быть, к смерти, - врач политика

Об этом заявил врач созданного при омбудсмене Грузии альтернативного медицинского консилиума Отар Тоидзе, сообщает Интерфакс-Украина.



"Его состояние настолько тяжелое, что необходимо немедленное лечение в какой-то зарубежной клинике. Мы говорили, что процесс постепенно приведет пациента пока к инвалидности, а потом, возможно, к смерти. Сейчас мы приблизились к этой точке", - заявил Тоидзе журналистам во вторник .



На прошлой неделе члены альтернативного медицинского консилиума посетили и осмотрели Саакашвили в тюрьме. Врачи готовят заключение о состоянии его здоровья.



Также на прошлой неделе, 22 апреля, Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опровергла распространенную информацию о резком ухудшении здоровья Саакашвили. По данным службы, политик находится под круглосуточным интенсивным контролем и обеспечен всеми медицинскими услугами.



Напомним, что Михеил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси, после чего поместили в тюрьму в городе Руставе, где он объявил голодовку. 8 ноября его без согласования перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

Украина официально признала главу Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении с ним в грузинском заключении