Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии

Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



"Процесуальным руководителем Генеральной прокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданин Украины, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со ст. 55 Уголовного процессуального кодекса Украины", - написала Денисова.



Омбудсмен отметила, что уголовное производство производится по статье о превышении служебных полномочий грузинскими тюремщиками.



"14 января 2022 года было начато производство по факту совершения преступления против Михеила Саакашвили, предусмотренного частью 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, а именно превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии при содержании гражданина Украины Михеила Саакашвили. Михеила Саакашвили признали потерпевшим с учётом того, что ему причинен физический и моральный ущерб неправомерными действиями работников правоохранительных органов Грузии", - написала Денисова.



Омбудсмен добавила, что указанный процессуальный статус дает Саакашвили основания в дальнейшем воспользоваться своими правами в качестве потерпевшего на разных стадиях уголовного производства.

Напомним, 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября 2021 стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября 2021 года Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

18 ноября 2021 года врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.

20 ноября 2021 года Саакашвили прекратил голодовку.

Прокуратура Грузии отказалась признавать Саакашвили пострадавшим.