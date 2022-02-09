ЦИК зарегистрировал первого кандидата в округе нардепа Полякова, скончавшегося в октябре прошлого года
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты по округу № 206, где ранее был избран Антон Поляков, которого нашли мертвым в октябре 2021 года
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Ломака кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 27 марта 2022 года от политической партии "УДАР" (Український Демократический Альянс за Реформи) Виталия Кличко", - говорится в сообщении.
Избирательный процесс по этому округу начался 26 января. Выборы назначены на 27 марта, а их результаты должны быть сообщены до 11 апреля включительно.
- Напомним, нардеп Антон Поляков был найден мертвым 8 октября. Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что в организме Полякова обнаружили метадон и димедрол.
- 18 ноября Верховная Рада создала ВСК по расследованию убийства Полякова.
- В декабре 2021 года начальник полиции Киева Иван Выговский сообщил, что досудебное расследование по делу смерти нардепа Антона Полякова продолжается, проводится около 20 экспертиз.
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