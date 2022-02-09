ЦИК зарегистрировал первого кандидата в округе нардепа Полякова, скончавшегося в октябре прошлого года

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Ломака кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 27 марта 2022 года от политической партии "УДАР" (Український Демократический Альянс за Реформи) Виталия Кличко", - говорится в сообщении.

Избирательный процесс по этому округу начался 26 января. Выборы назначены на 27 марта, а их результаты должны быть сообщены до 11 апреля включительно.