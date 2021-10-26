В организме Полякова кроме метадона нашли димедрол, - Енин

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает hromadske .

Он уточнил, что метадон с димедролом называют "уличным метадоном". Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества. В обычной аптеке по обычному рецепту это получить невозможно.

"То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", — резюмировал Енин.

Он отметил, что следствие продолжается, поэтому правоохранители не могут прокомментировать, откуда это вещество попало в организм.

Енин говорит, что правоохранители пока не нашли доказательств, что Полякова убили.

"В то же время мы до сих пор не исключаем ни одну из версий", — сказал чиновник.

Он добавил, что правоохранители уже допросили сожительницу Полякова народного депутата Анну Скороход, а также ее помощника Руслана Джамбулатова, с которым депутат выпивал перед смертью.

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