В организме Полякова кроме метадона нашли димедрол, - Енин
Кроме метадона и алкоголя, в организме умершего народного депутата Антона Полякова нашли димедрол, усиливающий действие наркотиков
Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает hromadske .
Он уточнил, что метадон с димедролом называют "уличным метадоном". Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества. В обычной аптеке по обычному рецепту это получить невозможно.
"То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", — резюмировал Енин.
Он отметил, что следствие продолжается, поэтому правоохранители не могут прокомментировать, откуда это вещество попало в организм.
Енин говорит, что правоохранители пока не нашли доказательств, что Полякова убили.
"В то же время мы до сих пор не исключаем ни одну из версий", — сказал чиновник.
Он добавил, что правоохранители уже допросили сожительницу Полякова народного депутата Анну Скороход, а также ее помощника Руслана Джамбулатова, с которым депутат выпивал перед смертью.
- Напомним, народный депутат Антон Поляков найден мертвым 8 октября.
- Причиной смерти народного депутата Антона Полякованазвана острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.
- Начальник полиции Киева Иван Выговский назвал главные версии смерти нардепа депутатской группы "За будущее" Антона Полякова.
- Также в крови Полякова нашли метадон .
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