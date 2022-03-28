The Weeknd, Radiohead и Билли Айлиш присоединятся к акции в соцсетях в поддержку украинских беженцев
Акция, инициированная организацией Global Citizen, состоится в социальных сетях в преддверии ключевого саммита по сбору денег
Об этом пишет RollingStone.
Саммит организует премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Целью саммита будет сбор средств для помощи тем, кто перемещен из-за вторжения России в Украину. Средства также будут направлены на помощь тем, кто находится в других конфликтных зонах по всему миру, таких как Йемен, Южный Судан и Афганистан.
Акция "Stand Up for Ukraine" состоится 8 апреля, за день до саммита. Ряд звезд, от Weeknd и Билли Айлиш к Стиви Никсу и Radiohead, примут участие в акции призывая правительства и учреждения по всему миру поддержать гуманитарную ситуацию в Украине и других странах.
По данным издания, к акции присоединятся множество звезд, в том числе Мадонна, U2, Элтон Джон, Селин Дион, Хью Джекман, Green day, Гарт Брукс, Jonas Brothers, Кейси Масгрейвс, Pharrell, Оззи Осборн, Red Hot Chili Peppers, Крис Рок, Demi Lovato.
- Напомним, Эд Ширан отреагировал на предложение группы "Антитела" провести вместе телемост в поддержку Украины.
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