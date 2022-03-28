The Weeknd, Radiohead и Билли Айлиш присоединятся к акции в соцсетях в поддержку украинских беженцев

Об этом пишет RollingStone.



Саммит организует премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Целью саммита будет сбор средств для помощи тем, кто перемещен из-за вторжения России в Украину. Средства также будут направлены на помощь тем, кто находится в других конфликтных зонах по всему миру, таких как Йемен, Южный Судан и Афганистан.



Акция "Stand Up for Ukraine" состоится 8 апреля, за день до саммита. Ряд звезд, от Weeknd и Билли Айлиш к Стиви Никсу и Radiohead, примут участие в акции призывая правительства и учреждения по всему миру поддержать гуманитарную ситуацию в Украине и других странах.



По данным издания, к акции присоединятся множество звезд, в том числе Мадонна, U2, Элтон Джон, Селин Дион, Хью Джекман, Green day, Гарт Брукс, Jonas Brothers, Кейси Масгрейвс, Pharrell, Оззи Осборн, Red Hot Chili Peppers, Крис Рок, Demi Lovato.

Напомним, Эд Ширан отреагировал на предложение группы "Антитела" провести вместе телемост в поддержку Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb