Легендарная рок-группа Metallica пожертвовала для помощи украинцам полмиллиона долларов

Об этом сообщает NME.

Средства поступят организации World Central Kitchen (WCK), которая обеспечивает питанием людей, выехавших из Украины в результате нападения России.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем их команду, которая в шести европейских странах помогает миллионам украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома", - сказал барабанщик группы Ларс Ульрих.

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Metallica также намерена собрать еще дополнительно один миллион долларов в ближайшее время.

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