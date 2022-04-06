Легендарная рок-группа Metallica пожертвовала для помощи украинцам полмиллиона долларов
Благотворительный фонд All Within My Hands Foundation легендарной группы Metallica пожертвовал 500 000 долларов в помощь украинским беженцам
Об этом сообщает NME.
Средства поступят организации World Central Kitchen (WCK), которая обеспечивает питанием людей, выехавших из Украины в результате нападения России.
"Мы гордимся тем, что поддерживаем их команду, которая в шести европейских странах помогает миллионам украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома", - сказал барабанщик группы Ларс Ульрих.
Читайте на также: Польские музыканты в поддержку Украины перепели Deep Purple, использовав гуцульские мотивыMetallica также намерена собрать еще дополнительно один миллион долларов в ближайшее время.
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