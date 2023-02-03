Связанные с РФ лоббисты финансировали европейских политиков для легитимизации аннексии Крыма, - расследование OCCRP
Финансируемая Россией лоббистская группа "Международное агентство актуальной политики" по меньшей мере с 2016 года работала с европейскими политиками, чтобы добиться отмены санкций Евросоюза против России после аннексии Крыма
Об этом говорится в расследовании OCCRP и издания-партнеры IRPI, "Важные истории" и Profil.
Отмечается, что журналисты получили доступ к электронной переписке российского медиатехнолога Саргиса Мирзаханяна, работавшего помощником у депутатов Госдумы РФ. Утечка опубликована хакерами, которые называют себя "Киберхунтой", в 2016-2017 годах.
Журналисты нашли в переписке проект отмены санкций против России для Кипра, где санкции описываются как "фундаментально противоречащие нормам международного права", а также отмечается экономический ущерб, причиненный Кипру вследствие потери бизнеса с Россией.
В одном из писем утечки Мирзаханян сообщает, что получил от неназванного европейского политика информацию "по ценнику за проголосованное". Тозато и Хюбнер в итоге представили соответствующие проекты в своих парламентах.
Отмечается, что представители правых партий Паоло Тозато из итальянской "Лиги Севера" и Йоханнес Хюбнер из австрийской Партии свободы, согласно данным из переписки, должны были внести в свои законодательные органы резолюцию об отмене санкций против России. У каждого проекта указан бюджет в 20 тысяч евро, а еще 15 тысяч евро были зарезервированы для каждого "в случае успешного голосования".
По данным расследования, налаживание сотрудничества выражалось в частности в приглашении на Ялтинский международный экономический форум. Он проходил ежегодно с 2016 по 2019 год с участием команды Мирзаханяна.
В переписке фигурируют имена девяти приглашенных в Ялту европейских политиков из Австрии, Германии, Италии, Чехии и Польши и их гонорары на общую сумму 21 500 евро. Эти выплаты, вероятно, выходят за рамки компенсации затрат, поскольку транспортные расходы обсуждались отдельно.
- 8 декабря Венгрия выступила против запланированного нового пакета антироссийских санкций, возможно, страна воспользуется своим правом вето против любого решения ЕС, нуждающегося в единодушии.
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