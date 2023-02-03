Об этом говорится в расследовании OCCRP и издания-партнеры IRPI, "Важные истории" и Profil.

Отмечается, что журналисты получили доступ к электронной переписке российского медиатехнолога Саргиса Мирзаханяна, работавшего помощником у депутатов Госдумы РФ. Утечка опубликована хакерами, которые называют себя "Киберхунтой", в 2016-2017 годах.

Журналисты нашли в переписке проект отмены санкций против России для Кипра, где санкции описываются как "фундаментально противоречащие нормам международного права", а также отмечается экономический ущерб, причиненный Кипру вследствие потери бизнеса с Россией.

В одном из писем утечки Мирзаханян сообщает, что получил от неназванного европейского политика информацию "по ценнику за проголосованное". Тозато и Хюбнер в итоге представили соответствующие проекты в своих парламентах.

Отмечается, что представители правых партий Паоло Тозато из итальянской "Лиги Севера" и Йоханнес Хюбнер из австрийской Партии свободы, согласно данным из переписки, должны были внести в свои законодательные органы резолюцию об отмене санкций против России. У каждого проекта указан бюджет в 20 тысяч евро, а еще 15 тысяч евро были зарезервированы для каждого "в случае успешного голосования".

По данным расследования, налаживание сотрудничества выражалось в частности в приглашении на Ялтинский международный экономический форум. Он проходил ежегодно с 2016 по 2019 год с участием команды Мирзаханяна.

В переписке фигурируют имена девяти приглашенных в Ялту европейских политиков из Австрии, Германии, Италии, Чехии и Польши и их гонорары на общую сумму 21 500 евро. Эти выплаты, вероятно, выходят за рамки компенсации затрат, поскольку транспортные расходы обсуждались отдельно.