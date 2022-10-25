Суркис ответил на требование уволить Луческу из "Динамо"
Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что не собирается увольнять Мирчу Луческу с должности главного тренера киевского клуба
Об этом сообщает FanDay .
Таким образом Суркис отреагировал на недовольство болельщиков работой румынского тренера в "Динамо", которое после девяти туров чемпионата Украины занимает восьмое место в турнирной таблице.
"В контракте Луческу не прописано никаких отступных, если я его увольняю или он уходит сам. У нас контракт выстроен на джентльменских условиях. Луческу может уйти в любую минуту, но он не может уйти не победителем. Поверьте мне, если Луческу уйдет из " Динамо", так только победителем. Он делает все правильно. Не надо вешать всех собак на тренера. Дай Бог, чтобы все молодые тренеры так работали, как он. Луческу 24 часа в сутки думает о футболе", - сказал Суркис.
Он также опроверг слухи, что 77-летнего румына в должности главного тренера может заменить Игорь Костюк, возглавляющий юношескую команду "Динамо" U19.
"Это неправда. Луческу будет работать с "Динамо" столько, сколько сможет, или если скажет, что этой команде он больше ничего дать не сможет. Нужен небольшой перерыв, и он вернет команду на прежний уровень. Я в этом уверен! У нас в Украине есть считанные тренеры, которые могут работать так, как Мирча", - убежден Суркис.
- 23 октября в 9-м туре чемпионата Украины "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Ворсклой" .
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