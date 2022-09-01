Судно с кукурузой, плывущее из Украины в Стамбул, село на мель и заблокировало движение в Босфорском проливе
Сухогруз Lady Zehma, следовавший из Украины в Италию, сел на мель в проливе Босфор у берегов Стамбула
Об этом сообщила береговая охрана Турции.
Там отметили, что судно перевозило три тысячи тонн кукурузы.
Из-за аварии движение судов в Босфоре было приостановлено, а на место происшествия было направлено четыре буксира.
Также отмечается, что 173-метровое грузовое судно село на мель из-за отказа рулевого управления.
Lady Zehma – один из шести сухогрузов, которые вышли из украинских портов 30 августа и перевозят сельхозпродукцию.
- Напомним, в африканский порт Джибути прибыло первое судно с украинским зерном для жителей Эфиопии
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