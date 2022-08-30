В африканский порт Джибути прибыло первое судно с украинским зерном для жителей Эфиопии
В африканский Джибути прибыло первое судно с украинской агропродукцией, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины .
30 августа в Джибути прибыл балкер BRAVE COMMANDER, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН. На борту перевозили 23 тыс. тонн пшеницы для жителей Эфиопии.
Путь балкера BRAVE COMMANDER в Джибути длился две недели: из украинского порта он вышел 16 августа.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что с момента подписания "зерновой инициативы" Украина осознала всю ответственность перед миром, в частности перед странами в состоянии гуманитарной катастрофы. Он напомнил, что в тесном сотрудничестве с ООН из портов Украины уже вышло второе судно с агропродукцией для помощи населению Йемена.
"Мы, со своей стороны, обеспечиваем максимально быстрый и эффективный процесс приема, загрузки и отправки этих судов. Для нас такие перевозки являются безоговорочным приоритетом", – подчеркнул Кубраков.
- Из украинских портов за 29 дней работы "зерновой инициативы" вышли 56 судов. Они перевозят 1,3 млн тонн агропродукции для 18 стран мира.
- 30 августа из портов Украины также выехало 6 судов, перевозящих 183 тыс. тонн зерна. Среди них – второй балкер, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН.
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