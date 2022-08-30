Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины .

30 августа в Джибути прибыл балкер BRAVE COMMANDER, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН. На борту перевозили 23 тыс. тонн пшеницы для жителей Эфиопии.

Путь балкера BRAVE COMMANDER в Джибути длился две недели: из украинского порта он вышел 16 августа.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что с момента подписания "зерновой инициативы" Украина осознала всю ответственность перед миром, в частности перед странами в состоянии гуманитарной катастрофы. Он напомнил, что в тесном сотрудничестве с ООН из портов Украины уже вышло второе судно с агропродукцией для помощи населению Йемена.

"Мы, со своей стороны, обеспечиваем максимально быстрый и эффективный процесс приема, загрузки и отправки этих судов. Для нас такие перевозки являются безоговорочным приоритетом", – подчеркнул Кубраков.

Из украинских портов за 29 дней работы "зерновой инициативы" вышли 56 судов. Они перевозят 1,3 млн тонн агропродукции для 18 стран мира.

30 августа из портов Украины также выехало 6 судов, перевозящих 183 тыс. тонн зерна. Среди них – второй балкер, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН.