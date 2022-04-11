Стратегическая ошибка Путинского режима: летом Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, – СМИ

Об этом сообщает The Times.



По словам чиновников США, Россия допустила "большую стратегическую ошибку", поскольку Финляндия и Швеция, похоже, готовы присоединиться к НАТО уже летом.



В Вашингтоне рассчитывают на этот шаг, который расширит западный альянс с 30 до 32 членов и является прямым следствием вторжения России в Украину.



Американские официальные лица заявили, что членство в НАТО для обеих скандинавских стран было "темой разговоров и нескольких сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, в которых приняли участие Швеция и Финляндия.



"Как это может быть чем-то другим, кроме масштабной стратегической ошибки Путина?" – сказал один высокопоставленный американский чиновник.



Ожидается, что Финляндия подаст заявку в июне, а за ней – и Швеция.



Страны вместе работают над достижением внутреннего консенсуса, но, подчеркивают чиновники, окончательные решения будут приниматься независимо.



НАТО планирует развернуть постоянные военные силы на границах стран-членов, чтобы предотвратить дальнейшее российское вторжение.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее, что действия режима Путина спровоцировали "фундаментальную трансформацию" военной коалиции, отражающую долгосрочные последствия войны в Украине.



Членство Финляндии и Швеции в НАТО повлечет за собой передислокацию на северо-западном фланге РФ, еще больше растянув армию россиян.



Европейские дипломаты подчеркивают, что обе страны значительно расширят возможности НАТО, особенно по сбору разведывательных данных и полномочий ВВС.



Россия традиционно предостерегает Финляндию и Швецию от вступления в НАТО.

Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Североатлантический союз способен очень быстро принять их.