НАТО готово как можно быстрее принять в Альянс Финляндию и Швецию
Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен очень быстро принять их
Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда".
"Мы ведем положительный диалог с политическими лидерами Финляндии... и со Швецией. Конечно, решать им, но если они подадут заявки, их одобрят все 30 союзников по НАТО. Мы найдем способы, как быстро это сделать", - заявил он.
Отметим, что накануне Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро и лучше всего этой весной.
На фоне войны в Украине поддержка членства Финляндии резко возросла, а целевая группа во главе с министром иностранных дел изучает пути укрепления национальной безопасности, включая возможное членство в НАТО.
28 марта президент Финляндии Саули Нииностио обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "принципы и процедуры" принятия в Альянс новых членов.
Схожей позиции придерживаются и в Швеции. Премьер-министр Магдалена Андерссон, еще в начале марта заявлявшая о неприемлемости вступления в НАТО, теперь утверждает, что вторжение России в Украину коренным образом изменило ситуацию в Европе, в результате чего членство в НАТО стало приемлемым для Швеции.
- Напомним, Йенс Столтенберг накануне заявил, что страны НАТО будут поставлять Украине оружие столько, сколько потребуется.
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