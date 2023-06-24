В Украине объявлена опасность атаки крылатыми ракетами и беспилотниками. Текстовый онлайн

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ по телеграммам.

"Зафиксированы пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 по стратегической авиации с акватории Каспийского моря. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 02.20", - говорится в сообщении.

Также в ПС ВСУ предупреждают об вероятности атаки беспилотников в Сумскую область. Впоследствии опасность распространилась и на Черниговщину.

По состоянию на 01:50, воздушная тревога объявлена на Востоке и Юге Украины. В 02.18 воздушная тревога распространилась и на центральные области.