Столичная прокуратура вернула государству 13 помещений "Киевского радиозавода"
Прокуратура Киева вернула в государственную собственность 13 помещений "Киевского радиозавода"
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, прокуратура Киева вернула 13 помещений государственного предприятия "Производственное объединение " Киевский радиозавод " общей площадью почти 38 тыс. кв. м.
По информации прокуратуры, в 2016 году в рамках дела о банкротстве госпредприятия "ПО " Киевский радиозавод " ликвидатор в пользу коммерческих структур осуществил отчуждение 13 помещений госпредприятия, в том числе объекты социального назначения - сооружения спорткомплекса " Восток " и Дом культуры " Днепр ", а также другие помещения по ул. Бориспольской, Привокзальной и Лесной в Киеве.
Кроме того, установлено, что аукционы по продаже имущества были проведены с рядом нарушений. В частности, имущество выбыло из государственной собственности по заниженной стоимости, без соответствующего согласования органа управления и с нарушением процедуры продажи недвижимого имущества, предусмотренной законодательством.
В связи с этим столичная прокуратура и Днепровская окружная прокуратура г. Киева направили в суд 13 исков о признании недействительными результатов аукционов, договоров купли-продажи, истребовании и возвращении этих объектов госимущества. Суд удовлетворил эти иски и вернул имущество в собственность государства.
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