Об этом заявил представитель Газпрома Сергей Куприянов, выступая по видеосвязи на заседании Совбеза ООН, информирует РБК.

Для сравнения, заявил он, примерно столько потребляет Дания за три месяца.

В момент происшествия газ "по разным причинам" не транспортировался по трубопроводам, но они оба были готовы к работе, сказал Куприянов.

По словам представителя Газпрома, герметичность газопроводов была нарушена из-за физических повреждений, об этом свидетельствуют резкое падение давления и утечка газа.

Напомним, в ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления.

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий. Впоследствии эту версию поддержали как на Западе, так и в России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb