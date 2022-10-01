Стало известно, сколько газа было в трубах "Северных потоков" на момент аварий
В трех нитях трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в момент аварии было 800 млн кубических метров газа
Об этом заявил представитель Газпрома Сергей Куприянов, выступая по видеосвязи на заседании Совбеза ООН, информирует РБК.
Для сравнения, заявил он, примерно столько потребляет Дания за три месяца.
В момент происшествия газ "по разным причинам" не транспортировался по трубопроводам, но они оба были готовы к работе, сказал Куприянов.
По словам представителя Газпрома, герметичность газопроводов была нарушена из-за физических повреждений, об этом свидетельствуют резкое падение давления и утечка газа.
Напомним, в ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления.
- 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий. Впоследствии эту версию поддержали как на Западе, так и в России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.66
Покупка 40.66Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.46
- Актуальное
- Важное