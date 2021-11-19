США в ОБСЕ предупредили о "соответствующих мерах" в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины

Об этом Розенсток-Силлер сказала на заседании Постоянного совета ОБСЕ 18 ноября, передает Укринформ.



"Как заявил министр (госсекретарь США Энтони Блинкен, - ред.) Блинкен на прошлой неделе в Вашингтоне, преданность Соединенных Штатов независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима. Если Россия предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины или попытается использовать энергию в качестве оружия, мы готовы принять меры по координации с союзниками и партнерами", - сказала Розенсток-Силлер.



Представительница американской миссии в ОБСЕ добавила, что США наблюдают за ситуацией на востоке Украины и продолжат консультироваться с союзниками по этому вопросу. Розенсток-Силлер подчеркнула, что любая эскалация конфликта вызовет беспокойство в США.



Кроме того, представительница США обвинила РФ в лживых упреках в якобы эскалации конфликта Украиной.



"Мы все знаем, что Россия сделала в 2014 году, - она применила силу для вторжения на суверенную территорию Украины, захватив Крым и начав кровавый конфликт на востоке Украины, неправдиво заявив, что ее односторонняя агрессия была спровоцирована… Недавняя эскалация враждебной риторики со стороны Кремля против Украины, включая безосновательные заявления о том, что оборонные действия Украины на собственной украинской территории являются провокацией, не осталась незамеченной", - сказала Розенсток-Силлер.



Американская дипломатка также поблагодарила украинскую сторону за сдержанность и отметила, что провокации идут со стороны России с перемещением войск вблизи границы с Украиной.

Напомним, 18 ноября временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин выразила обеспокоенность тем, что представители РФ в своих публичных заявлениях все чаще ставят под сомнение суверенитет Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb