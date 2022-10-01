Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальной игре в Сиднее США обыграли Китай со счетом 83:61. Самой результативной в составе победительниц стала Эйжа Уилсон, набравшая 19 очков и сделавшая 5 подборов.

Для сборной США это четвертая победа на чемпионатах мира. Американки до этого выиграли чемпионат мира в 2010, 2014 и 2018 годах.

Также сегодня прошел матч за третье место. В игре за бронзу Австралия победила Канаду 95:65.

ЧМ-2022 по баскетболу

Женщины

Финал

30 сентября

Сидней, Австралия

Китай – США 61:83

Матч за третье место

Австралия - Канада 95:65

19 сентября Испания победила Францию и в четвертый раз в истории выиграла мужской чемпионат Европы по баскетболу.

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