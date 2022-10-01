США победили Китай в финале ЧМ по баскетболу
В воскресенье, 1 октября, женская сборная США победила Китай в финале чемпионата мира по баскетболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финальной игре в Сиднее США обыграли Китай со счетом 83:61. Самой результативной в составе победительниц стала Эйжа Уилсон, набравшая 19 очков и сделавшая 5 подборов.
Для сборной США это четвертая победа на чемпионатах мира. Американки до этого выиграли чемпионат мира в 2010, 2014 и 2018 годах.
Также сегодня прошел матч за третье место. В игре за бронзу Австралия победила Канаду 95:65.
ЧМ-2022 по баскетболу
Женщины
Финал
30 сентября
Сидней, Австралия
Китай – США 61:83
Матч за третье место
Австралия - Канада 95:65
- 19 сентября Испания победила Францию и в четвертый раз в истории выиграла мужской чемпионат Европы по баскетболу.
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