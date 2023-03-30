США не выявили "никаких серьезных нарушений", связанных с помощью Украины

Об этом на специальном заседании в Сенате США заявила исполняющая обязанности генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Анджарелла, сообщает "Европейская правда".

По словам представительницы USAID, с начала полномасштабного вторжения Соединенные Штаты создали несколько уровневую систему контроля за американской помощью Украине и провели разъяснительную работу по поводу того, как можно сообщить о подозрениях нарушений.

Анджарелла отметила, что с начала соответствующей деятельности офис генерального инспектора USAID получил 178 сообщений о возможных нарушениях, связанных с Украиной, "что на 556% больше, чем в предыдущие одиннадцать месяцев".

"На сегодняшний день у нас нет никаких серьезных криминальных находок, связанных с оказанием помощи Украине со стороны США. Однако такое увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что наша информационно-просветительская работа работает. И что люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотребление средствами USAID", – подчеркнула война.

Исполняющая обязанности генинспектора USAID позже рассказала, что ее офис сейчас осуществляет два открытых расследования по возможному злоупотреблению американской помощью и еще пять – находятся на стадии предварительного расследования.

Она рассказала о случае, когда могло возникнуть потенциальное злоупотребление в рамках тендерных процедур, о котором сообщил "один из крупных американских подрядчиков, работающих в Украине", и в этом случае до возбуждения дело не дошло – он был предупрежден.

"Серьезные выводы будут сделаны после процесса тщательного расследования или аудита, … поэтому сегодня мы не подтвердили ни одного обвинения", - подчеркнула Анджарелла.