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США не выявили "никаких серьезных нарушений", связанных с помощью Украины

30 мартa, 2023 четверг
01:23
Экономика

Несмотря на рост количества сообщений о возможном нецелевом использовании помощи, оказанной США, признаков серьезных нарушений не выявлено

Об этом на специальном заседании в Сенате США заявила исполняющая обязанности генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Анджарелла, сообщает "Европейская правда".

По словам представительницы USAID, с начала полномасштабного вторжения Соединенные Штаты создали несколько уровневую систему контроля за американской помощью Украине и провели разъяснительную работу по поводу того, как можно сообщить о подозрениях нарушений.

Анджарелла отметила, что с начала соответствующей деятельности офис генерального инспектора USAID получил 178 сообщений о возможных нарушениях, связанных с Украиной, "что на 556% больше, чем в предыдущие одиннадцать месяцев".

"На сегодняшний день у нас нет никаких серьезных криминальных находок, связанных с оказанием помощи Украине со стороны США. Однако такое увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что наша информационно-просветительская работа работает. И что люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотребление средствами USAID", – подчеркнула война.

Исполняющая обязанности генинспектора USAID позже рассказала, что ее офис сейчас осуществляет два открытых расследования по возможному злоупотреблению американской помощью и еще пять – находятся на стадии предварительного расследования.

Она рассказала о случае, когда могло возникнуть потенциальное злоупотребление в рамках тендерных процедур, о котором сообщил "один из крупных американских подрядчиков, работающих в Украине", и в этом случае до возбуждения дело не дошло – он был предупрежден.

"Серьезные выводы будут сделаны после процесса тщательного расследования или аудита, … поэтому сегодня мы не подтвердили ни одного обвинения", - подчеркнула Анджарелла.

  • Напомним, в Украине прошли уже несколько инспекций по использованию средств США и ни одна из них не подтвердила существенных злоупотреблений. В то же время украинские власти активно участвуют во взаимодействии с Соединенными Штатами на многих уровнях, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность использования миллиардных средств американских налогоплательщиков, предоставленных украинцам.
война с Россией
США
помощь Украине
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