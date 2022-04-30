English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией США начали дополнительную подготовку украинских военных в Германии

США начали дополнительную подготовку украинских военных в Германии

30 апреля, 2022 суббота
02:23
война с Россией Военные учения ВСУ

США начали дополнительную подготовку украинских вооруженных сил на американских военных объектах в Германии

Об этом сообщили в Пентагоне, передает CNN.

"Эти усилия основываются на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские силы уже прошли в других местах, а также включают подготовку по использованию радиолокационных систем и бронетехники, о предоставлении которых недавно было объявлено в рамках пакетов помощи в сфере безопасности", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби .

Кирби сказал, что Германия является одной из "примерно трех" площадок, которые США используют для обучения украинцев за пределами Украины. Информацию о других не раскрыли.

Он также отметил, что "основную часть учения" проведет Национальная гвардия Флориды, которая учила украинцев до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Нам сказали, что недавнее воссоединение этих членов Национальной гвардии Флориды с их украинскими коллегами было эмоциональной встречей с учетом крепких связей, которые сформировались, когда они жили и работали вместе, прежде чем временно развестись в феврале", — сказал Кирби .

  • Напомним, палата представителей Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для Украины
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
военная помощь США Украине
США
Читайте также:
Кислиця
28 апреля, 2022 четверг
Россия созывает заседание Совбеза ООН в связи с "западными фейками" об Украине, – Кислица
28 апреля, 2022 четверг
Высадка российского десанта в Одессе без сухопутного коридора через Николаев – авантюра, на которую Россия вряд ли пойдет, – военный аналитик Левин
Михайло Подоляк
28 апреля, 2022 четверг
Еще позавчера Генсек ООН сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы, - Подоляк
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.05
    Покупка 31.05
    Продажа 32.05
  • EUR
    Покупка 32.53
    Продажа 33.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
30 апреля
02:45
Беларусь обвинила Литву в "тайном строительстве ядерных могильников"
01:53
На юге украинские защитники уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника
01:38
дождь
Саудовская Аравия планирует "засеять" облака, чтобы увеличить количество осадков
01:21
Настоящая цель россиян – это геноцид и уничтожение украинцев, - Елена Зеленская
01:06
В Мелитополе с 1 мая оккупанты хотят ввести в оборот рубли, - Запорожская ОВА
01:00
В Украине задержан один из самых известных воров в законе, тесно сотрудничавший с криминалитетом России
00:40
В зоне ООС украинские защитники отбили 14 вражеских атак и уничтожили 11 танков и 7 беспилотников
00:37
Воздушные силы ВСУ в течение суток уничтожили 1 самолет и 9 дронов врага
00:35
"Можем говорить о распущенности Путина", - спикер Пентагона
00:25
За сутки оперативно-тактическая группировка "Восток" уничтожила 173 оккупантов и 4 танка
00:14
Ирландия заморозила 1,2 млрд евро активов России и может передать их для восстановления Украины
2022, пятница
29 апреля
23:54
США не видят серьезных угроз ядерной войны, - Reuters
23:52
Инфографика
Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 30 апреля
23:44
Польша заинтересована в выходе на украинский рынок топлива
23:37
В Минобороны Великобритании предположили, что 9 мая Путин может объявить мобилизацию
23:26
Пентагон
Россия еще подтягивает силы на Донбассе, но уже выбилась из графика наступления, - Пентагон
23:02
Белый дом частно передал Индонезии, что Россию нельзя пускать на саммит G20, - Джен Псаки
23:00
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 апреля
22:38
Инфографика
Forbes посчитал, сколько ракет выпустила Россия по Украине и сколько это ей стоило
22:33
Для въезда в Польшу автомобилистам из Украины снова вернули "Зеленую карту", - НБУ
22:28
Уже 27 иностранных дипломатических представительств вернулись в Киев, - Зеленский
22:21
Эксклюзив
В Харьковской области ситуация должна стабилизироваться. Пока украинские войска набирают обороты с иностранным оружием, оккупанты без ротации воюют на разных направлениях. Колонка Сергея Згурца
22:10
В течение недели-двух чиновники обещают преодолеть дефицит горючего в Украине, - Зеленский
22:07
Мария Захарова
В ответ на угрозы Google заблокировать YouTube МИД РФ, директор пропагандистского департамента министерства Мария Захарова пообещала изгнать из России "кого-нибудь из CNN или ВВС"
21:59
ВСУ взорвали железнодорожный мост в Донецкой области: в реку свалился российский поезд с грузовыми вагонами
21:38
NFT-музей создал специальный экспонат в благодарность Илону Маску за помощь Украине, - Федоров
21:33
Страны ЕС пришли к соглашению о поэтапном введении нефтяного эмбарго против России, - The New York Times
21:12
В США считают, что за нападением на нобелевского лауреата, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова стоит российская разведка
21:05
Крым – это Украина
Российские оккупанты планируют провокацию на "крымском мосту", - Представительство президента в АР Крым
20:50
ПриватБанк
ПриватБанк перенес свой дата-центр в ЕС
20:43
"Призрак Киева" получит личный шеврон
20:39
Эксклюзив
Враг пытается расширить наступательные действия на Лиманском направлении, на границе с Харьковщиной, ВСУ наносят мощные удары, — председатель Донецкой ОВА
20:33
Россияне похитили британских волонтеров. Офис генпрокурора начал следствие
20:31
Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ
20:18
Генсек ООН Антониу Гутерреш уехал из Киева с намерением "не сдаваться"
20:07
Виктория Нуланд
"Мы поняли, что угрозы Путина следует воспринимать всерьез": Нуланд заявила, что США и союзники готовятся к возможной ядерной войне
20:02
Фонд Порошенко с волонтерами передал на фронт 18 новых пикапов
19:56
На Черниговщине по состоянию на 28 апреля аграрии засеяли 70,6 тыс. гектаров земли, - ОГА
19:56
Эксклюзив
В Киеве остается усиленный уровень опасности, — пресс-офицер 112-й бригады ТрО ВСУ
19:39
На Киевщине задержали российского пулеметчика из Татарстана
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV