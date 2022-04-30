США начали дополнительную подготовку украинских военных в Германии
США начали дополнительную подготовку украинских вооруженных сил на американских военных объектах в Германии
Об этом сообщили в Пентагоне, передает CNN.
"Эти усилия основываются на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские силы уже прошли в других местах, а также включают подготовку по использованию радиолокационных систем и бронетехники, о предоставлении которых недавно было объявлено в рамках пакетов помощи в сфере безопасности", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби .
Кирби сказал, что Германия является одной из "примерно трех" площадок, которые США используют для обучения украинцев за пределами Украины. Информацию о других не раскрыли.
Он также отметил, что "основную часть учения" проведет Национальная гвардия Флориды, которая учила украинцев до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
"Нам сказали, что недавнее воссоединение этих членов Национальной гвардии Флориды с их украинскими коллегами было эмоциональной встречей с учетом крепких связей, которые сформировались, когда они жили и работали вместе, прежде чем временно развестись в феврале", — сказал Кирби .
- Напомним, палата представителей Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для Украины
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