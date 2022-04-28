Палата представителей в США приступила к рассмотрению закона о ленд-лизе для Украины. Видео
Палата представителей в США 28 апреля начала рассмотрение закона о ленд-лизе для Украины. В настоящее время продолжаются дебаты
В Конгрессе США в Палате представителей проголосовали постановление о начале рассмотрения закона о ленд-лизе для Украины.
Сейчас идет обсуждение параметров закона и позже в четверг должно состояться голосование.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщив о начале обсуждения в Палате представителей Конгресса США закона о ленд-лизе, пояснил, что будет означать для Украины его одобрение.
"В тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей, - написал Ермак. - После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.
Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить русскую армию из наших территорий.
Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над Россией".
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