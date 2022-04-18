Сообщают о фальшивых минированиях: президент Сербии обвинил Украину и одну из стран ЕС в срыве авиарейсов из Белграда в Москву

Об этом он сказал сербскому СМИ TV Pink.



"Даже сегодня пилот получил сообщение о бомбе, где-то над Словакией, но он продолжил полет, потому что мы знаем, что сообщения неправдивы. Мы знаем, что они из двух стран, одна из ЕС, другая Украина", - сказал Александр Вучич, однако никаких доказательств своих слов не предоставил.



Он также добавил, что Сербия совершает рейсы в Россию "не ради прибыли", а за фальшивыми минированиями на рейсах Air Serbia стоят иностранные службы.



"Из-за постоянных угроз минирования мы больше ничего не зарабатываем на этих рейсах", - отметил Александр Вучич.



Кроме того, президент Сербии упомянул бомбардировку Югославии силами НАТО в 1999 году: "Вы отменили рейсы, когда 19 стран бомбили нашу страну? Никто нам не помог, никто".



Отметим, что Сербия отказалась присоединиться к санкциям ЕС против РФ и не закрыла небо для российских авиакомпаний.

Вице-премьер - министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что страна планирует снизить зависимость от газа с РФ