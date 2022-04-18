Сообщают о фальшивых минированиях: президент Сербии обвинил Украину и одну из стран ЕС в срыве авиарейсов из Белграда в Москву
По словам президента Сербии Александра Вучича, спецслужбы Украины и одной из стран ЕС (ее политик не назвал), причастны к массовым сообщениям о фальшивом заминировании авиарейсов компании Air Serbia по маршруту Белград – Москва
Об этом он сказал сербскому СМИ TV Pink.
"Даже сегодня пилот получил сообщение о бомбе, где-то над Словакией, но он продолжил полет, потому что мы знаем, что сообщения неправдивы. Мы знаем, что они из двух стран, одна из ЕС, другая Украина", - сказал Александр Вучич, однако никаких доказательств своих слов не предоставил.
Он также добавил, что Сербия совершает рейсы в Россию "не ради прибыли", а за фальшивыми минированиями на рейсах Air Serbia стоят иностранные службы.
"Из-за постоянных угроз минирования мы больше ничего не зарабатываем на этих рейсах", - отметил Александр Вучич.
Кроме того, президент Сербии упомянул бомбардировку Югославии силами НАТО в 1999 году: "Вы отменили рейсы, когда 19 стран бомбили нашу страну? Никто нам не помог, никто".
Отметим, что Сербия отказалась присоединиться к санкциям ЕС против РФ и не закрыла небо для российских авиакомпаний.
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