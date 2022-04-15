В Сербии заявили о планах снизить зависимость от российского газа благодаря поставкам из Греции и Азербайджана
Вице-премьер и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что страна планирует снизить зависимость от газа с РФ
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики .
По словам Михайловича, с сентября 2023 года Сербия получит возможность повысить свою энергетическую независимость.
Страна планирует получать сжиженный природный газ из Греции, а природный газ – из Азербайджана.
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"Сербия все еще зависит от одного поставщика. У нас есть два направления газоснабжения, но мы зависим от России. Наше сообщение с Болгарией, которое будет готово в следующем году, дает нам возможность вести переговоры и получать LPG из Греции и подключаться к газу из Азербайджана, что уменьшает нашу зависимость", - сказала министерша.
Действующий договор с "Газпромом" истекает 31 мая.
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