В Сербии заявили о планах снизить зависимость от российского газа благодаря поставкам из Греции и Азербайджана

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики .

По словам Михайловича, с сентября 2023 года Сербия получит возможность повысить свою энергетическую независимость.



Страна планирует получать сжиженный природный газ из Греции, а природный газ – из Азербайджана.



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"Сербия все еще зависит от одного поставщика. У нас есть два направления газоснабжения, но мы зависим от России. Наше сообщение с Болгарией, которое будет готово в следующем году, дает нам возможность вести переговоры и получать LPG из Греции и подключаться к газу из Азербайджана, что уменьшает нашу зависимость", - сказала министерша.

Действующий договор с "Газпромом" истекает 31 мая.

Италия в рамках поиска альтернатив российскому газу и диверсификации поставок энергоресурса договорилась об увеличении импорта газа из Алжира

Премьер-министр Италии Марио Драги посетит Республику Конго и Анголу в этом месяце для подписания соглашений об увеличении поставок газа .