Солистка группы Go_A перед началом футбольного матча между "Ювентусом" и "Интером" исполнила антивоенный гимн
3 апреля в Турине солистка группы Go_A Екатерина Павленко перед центральным матчем 31 тура итальянской Серии А Ювентус – Интер спела вместе с итальянской певицей Гайя песню "Imagine" Джона Леннона, которая является главным мировым антивоенным гимном
Об этом сообщает footballua.tv.
"Выступление перед столь важным матчем должно было в очередной раз привлечь внимание всего цивилизованного общества к войне в Украине и призвать его объединиться для достижения мира", - пишут футбольные журналисты.
- Отметим, что украинский "Шахтер" проведет игры с топовыми командами Европы. Все средства пойдут на помощь детям в Украине
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