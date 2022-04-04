Солистка группы Go_A перед началом футбольного матча между "Ювентусом" и "Интером" исполнила антивоенный гимн

Об этом сообщает footballua.tv.



"Выступление перед столь важным матчем должно было в очередной раз привлечь внимание всего цивилизованного общества к войне в Украине и призвать его объединиться для достижения мира", - пишут футбольные журналисты.





Отметим, что украинский "Шахтер" проведет игры с топовыми командами Европы. Все средства пойдут на помощь детям в Украине