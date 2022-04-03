"Шахтер" проведет игры с топовыми командами Европы. Все средства пойдут на помощь детям в Украине
Горняки встретятся с турецкими "Бешикташем" и "Фенербахче", испанской "Севильей", хорватским "Хайдуком", французским ПСЖ и итальянским "Лацио"
Об этом рассказал директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна, сообщает сайт клуба.
"Сегодня ситуация такова, что нам дали зеленый свет от УЕФА на проведение большого количества товарищеских игр в Европе, и на этом основании наши украинские футболисты получили разрешение на отъезд за границу. Они смогут выехать через три дня, и мы сразу вместе с тренерским штабом и всеми украинскими футболистами, отправимся в Стамбул.К сожалению, не будет многих бразильских игроков - большинство из них отказывается.Прибудут только, возможно, Марлон и Исмаили.В Турции начинаем играть: 13 апреля встречаемся с "Бешикташем", 19- го – из "Фенербахче", затем "Севилья", "Хайдук", ПСЖ, "Лацио"", - отметил Дарио Срна.
Все деньги, которые будут заработаны на этих матчах, будут отправлены в Украину – для помощи детям.
Отметим, что с схожей инициативой ранее выступило и киевское "Динамо". Его соперниками в течение апреля-июня станут: "Боруссия" Дортмунд, Пари Сен-Жермен, "Стяуа", "Легия", "Барселона", "Милан", "Бенфика", "Аякс", "Спортинг" Лиссабон, "Базель" .
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