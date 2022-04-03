"Шахтер" проведет игры с топовыми командами Европы. Все средства пойдут на помощь детям в Украине

Об этом рассказал директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна, сообщает сайт клуба.

"Сегодня ситуация такова, что нам дали зеленый свет от УЕФА на проведение большого количества товарищеских игр в Европе, и на этом основании наши украинские футболисты получили разрешение на отъезд за границу. Они смогут выехать через три дня, и мы сразу вместе с тренерским штабом и всеми украинскими футболистами, отправимся в Стамбул.К сожалению, не будет многих бразильских игроков - большинство из них отказывается.Прибудут только, возможно, Марлон и Исмаили.В Турции начинаем играть: 13 апреля встречаемся с "Бешикташем", 19- го – из "Фенербахче", затем "Севилья", "Хайдук", ПСЖ, "Лацио"", - отметил Дарио Срна.

Все деньги, которые будут заработаны на этих матчах, будут отправлены в Украину – для помощи детям.

Отметим, что с схожей инициативой ранее выступило и киевское "Динамо". Его соперниками в течение апреля-июня станут: "Боруссия" Дортмунд, Пари Сен-Жермен, "Стяуа", "Легия", "Барселона", "Милан", "Бенфика", "Аякс", "Спортинг" Лиссабон, "Базель" .

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