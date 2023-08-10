Снят по истории жизни главной героини: вышел трейлер украинского фильма "Я, Нина"
В среду, 9 августа, создатели представили трейлер фильма "Я, Нина". Лента посвящена борьбе с онкологией. На экраны кинотеатров картина выйдет 7 сентября
Об этом пишет кинокомпания "Артхаус Трафик".
"Трейлер знакомит зрителей с главной героиней - сильной личностью, красивой и успешной телеведущей Ниной Сокол (прототипом этого образа стала Янина Соколова, чья личная история стала вдохновением для создания фильма)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в жизни главной героини есть все, о чем только можно мечтать: любовь, карьера, поклонники. Однако, в одно мгновение роковая новость разрушает все, к чему звезда так долго шла. Именно это препятствие заставит его понять, кто он на самом деле, и что самое важное в жизни.
В трейлере сыграна песня "Седьмой день" исполнителей из рок-группы "Друга Ріка". Эта песня выбрана официальным саундтреком к фильму.
Режиссер фильма - Марися Никитюк, известная своей предыдущей лентой "Когда падают деревья" - участницей Берлинале и лучшим дебютом 2018 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо".
В главной роли дебютировала психологиня, блоггер и актриса Ксения Хижняк. Также в фильме сыграли Алексей Тритенко, ныне служащий в ВСУ, Максим Панченко и Игорь Колтовский.
Мировая премьера картины состоялась на Tallinn Black Nights Film Festival, входящем в перечень 15 самых престижных кинофестивалей в мире. Также фильм показали на втором по объему и значению фестивали Германии — Filmfest München.
- В Италии в четверг, 10 августа, состоится премьера украинской ленты режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир".
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