Об этом пишет кинокомпания "Артхаус Трафик".

"Трейлер знакомит зрителей с главной героиней - сильной личностью, красивой и успешной телеведущей Ниной Сокол (прототипом этого образа стала Янина Соколова, чья личная история стала вдохновением для создания фильма)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в жизни главной героини есть все, о чем только можно мечтать: любовь, карьера, поклонники. Однако, в одно мгновение роковая новость разрушает все, к чему звезда так долго шла. Именно это препятствие заставит его понять, кто он на самом деле, и что самое важное в жизни.

В трейлере сыграна песня "Седьмой день" исполнителей из рок-группы "Друга Ріка". Эта песня выбрана официальным саундтреком к фильму.

Режиссер фильма - Марися Никитюк, известная своей предыдущей лентой "Когда падают деревья" - участницей Берлинале и лучшим дебютом 2018 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

В главной роли дебютировала психологиня, блоггер и актриса Ксения Хижняк. Также в фильме сыграли Алексей Тритенко, ныне служащий в ВСУ, Максим Панченко и Игорь Колтовский.

Мировая премьера картины состоялась на Tallinn Black Nights Film Festival, входящем в перечень 15 самых престижных кинофестивалей в мире. Также фильм показали на втором по объему и значению фестивали Германии — Filmfest München.