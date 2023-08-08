В Италии презентуют украинский фильм "Памфир"
В Италии в четверг, 10 августа, состоится премьера украинской ленты режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир"
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Отмечается, что фильм будет показан в кинотеатре Cinema Troisi с 10 по 22 августа. Дистрибьютором выступает Movies Inspired SAS
"История разворачивается вокруг семьи из пограничного села на Буковине. Глава семейства приезжает домой после длительных заработков и сталкивается со сложностями, постигшими его родных", - говорится в описании фильма.
В ведомстве напомнили, что фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Польского Института Кино (PISF), Французского национального центра кино CNC (Aide aux cínemas du monde), Черновицкой ОВА и международных фондов visions sud est - VSE, Hubert Bals Fund и Goteborg Film Fund.
Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution
- 22 июня украинский фильм "Памфир" появился на Netflix. Также премьера фильма состоялась в кинотеатрах Польши.
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