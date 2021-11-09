Скороход зарегистрировала проект постановления о создании ВСК по "расследованию убийства депутата Полякова"
Нардеп от партии "За будущее" Анна Скороход 9 ноября зарегистрировала проект постановления №6300 о создании Временной следственной комиссии ВР по расследованию убийства народного депутата Полякова
Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
Скороход зарегистрировала проект постановления №6300 9 ноября. Текст проекта постановления по созданию комиссии по рассмотрению обстоятельств смерти депутата Полякова на сайте не обнародовали.
- Напомним, нардеп Антон Поляков был найден мертвым 8 октября.
- Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил , что в организме Полякова нашли димедрол, усиливающий действие наркотиков.
- Депутат Анна Скороход заявила , что Антона Полякова убили и 5 ноября призвала создать ВСК по расследованию смерти нардепа.
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