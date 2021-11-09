Скороход зарегистрировала проект постановления о создании ВСК по "расследованию убийства депутата Полякова"

Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте Верховной Рады, передает Еспресо.TV.



Скороход зарегистрировала проект постановления №6300 9 ноября. Текст проекта постановления по созданию комиссии по рассмотрению обстоятельств смерти депутата Полякова на сайте не обнародовали.

Напомним, нардеп Антон Поляков был найден мертвым 8 октября.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил , что в организме Полякова нашли димедрол, усиливающий действие наркотиков.

Депутат Анна Скороход заявила , что Антона Полякова убили и 5 ноября призвала создать ВСК по расследованию смерти нардепа.