Ситуация в ночь на 23 августа: ударные БПЛА двигаются в направлении Одессы

Об этом сообщили Воздушные Силы.

"Группа ударных БПЛА двигается над акваторией Черного моря в направлении Одессы!", - говорится в заявлении ВС в 1:32.

По состоянию на 1:42 воздушная тревога продолжается в Одесской области и в Запорожской области.

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