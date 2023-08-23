Ситуация в ночь на 23 августа: ударные БПЛА двигаются в направлении Одессы
В ночь с 22 на 23 августа российские террористы запустили ударные БПЛА в направлении Одессы
Об этом сообщили Воздушные Силы.
"Группа ударных БПЛА двигается над акваторией Черного моря в направлении Одессы!", - говорится в заявлении ВС в 1:32.
По состоянию на 1:42 воздушная тревога продолжается в Одесской области и в Запорожской области.
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