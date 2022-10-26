Ситуация в Китае может перерасти в гражданскую войну, - Фейгин

Об этом сказал российский оппозиционный деятель Марк Фейгин в комментарии YouTube-каналу "Фабрика новостей".

"Китай сейчас переживает трансформацию с жестко авторитарной с тоталитарными элементами модели обратно в тоталитарное состояние как при Мао Цзедуне. И такое ощущение, что Си Цзиньпин решил эту трансформацию осуществить. Ситуация будет развиваться в ту сторону, что Китай будет все больше огрубляться. Тайвань - не единственная территориальная проблема Китая. Китай, конечно, хотел бы обширной экспансии. Но позволит ли ему новое состояние экономики - это загадка", - сказал он.

По словам Фейгина, Китай - рекордсмен по количеству гражданских войн за свою историю.

"Китай - рекордсмен по количеству гражданских войн за свою историю. Это может завершиться гражданской войной, потому что есть как минимум два Китая: Китай - богатый, урбанизированный, Шанхай, а есть внутренний Китай, который не стал таким, как весь остальной. Посмотрим, чем завершится. Сможет ли Си Цзиньпин этой новой линией китайской истории сохранить единство и высокие темпы развития экономики. Многие склоняются к тому, что "золотой век" Китая (последние четверть века) постепенно гаснет", - подчеркнул он.

Министр иностранных дел Тайваня убежден, что Китай угрожает не только вторжением на остров, но и экспансией по всему региону.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb