Китай угрожает не только нам, но и всему региону, - министр МИД Тайваня Ву

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас в мире мы видим такую нарастающую тенденцию: демократия - с одной стороны, авторитаризм - с другой. Авторитарные страны становятся более агрессивными, чем раньше. Они объединяют свои усилия для сотрудничества. Мы видим это на примере России и Китая. Россияне прибегали к конкретным действиям, чтобы пойти войной против украинского народа. А еще мы стали свидетелями зверств и жестокости против невинных людей. По эту сторону мира Китай становится очень агрессивным не только в отношении Тайваня, но и во всем регионе. В частности, в отношении Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Китайцы во время последних военных учений проникли вплоть до Первой островной цепи, вглубь Тихого океана", - объяснил Ву.

Министр иностранных дел Китая считает Китай более опасным, чем Россия.

"В июне Китай подписал соглашение о безопасности с Соломоновыми островами, очень далеко от Китая, но очень близко к Австралии и Новой Зеландии. Но китайский авторитаризм положил глаз не только на эту часть мира, он также присматривается к региону Индийского океана. Китайцы выступают с широкой инициативой создать свои военно-морские порты вдоль Индийского океана. Это свидетельствует об амбициях Китая относительно экспансии по всему миру. На наш взгляд, Китай с его мощью может быть более опасным, чем Россия. Он способен проектировать свою философию и авторитаризм, изменять правила базового международного порядка. Сейчас мы видим, что Китай и Россия сотрудничают друг с другом. Это очень опасная тенденция. Я думаю, что в ответ страны демократии должны сотрудничать, чтобы предотвратить дальнейшее распространение авторитаризма", - добавил он.

Напомним, ранее в ЦРУ отмечали , что Китай планирует захватить Тайвань до 2027 года.

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