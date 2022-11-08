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Силы обороны отразили атаки россиян в районах 10 населенных пунктов

8 ноября, 2022 вторник
08:14
война с Россией

Вражеские войска наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Российские удары в течение 7 ноября получили районы более 25 населенных пунктов Украины

Об этом передает в утренней сводке от 8 ноября Генштаб ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях ", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клищиевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 37 авиационных ударов , совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня .

Удары противника подверглись районам более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На разных направлениях враг совершал обстрелы:

  • на Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Старица, Чугуновка, Фиголовка и Дворичанское
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск
  • на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка
  • на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Пречистовка, Времовка, Новоселка, Нескучное и Новополье;
  • на Запорожском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Успеновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоданиловка и Степное

На Южнобужском направлении огневое воздействие врага испытали районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. Непосредственно от огня из РСЗО пострадали населенные пункты Вышетарасовка, Ильинка и Марганец Днепропетровской области.

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Луганщина
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Опытное
Запорожская область
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