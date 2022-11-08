Украинское войско поразило 17 районов сосредоточения врага и 5 пунктов управления
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 7 ноября, нанесла по врагу 24 удара, также ВСУ сбили вражеский самолет Су-25, беспилотник "Ланцет-3" и четыре дрона "Орлан-10"
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Так, под поражение авиации попали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника.
Также за минувшие сутки Силы обороны, по разным направлениям, сбили вражеский самолет Су-25, БПЛА "Ланцет-3" и четыре дрона "Орлан-10".
В свою очередь воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и район огневых позиций артиллерии оккупантов.
- Ранее украинские бойцы уничтожили склады с боеприпасами оккупантов в Горловке Донецкой области и Сватово, что на Луганщине.
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