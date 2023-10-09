Силы обороны имеют частичный успех в районе Вербового на Мелитопольском направлении, - Тарнавский

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении. Имеем частичный успех западнее Вербового", - отметил он.



Он добавил, что за минувшие сутки российская армия нанесла 8 авиационных ударов и провела 18 боевых столкновений. Кроме этого, Россия совершила 455 артобстрелов по украинским позициям.



Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 795 огневых задач и ликвидировали 147 россиян, уничтожили 6 единиц военной техники РФ, в том числе 2 танка, 3 ББМ и одну артиллерийскую систему. Также украинские военные ликвидировали 3 российских склада с боеприпасами.