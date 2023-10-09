ISW: Россияне начали минировать поля возле Роботиного и Вербового, чтобы удержать ВСУ

Об этом пишет Институт изучения войны.

Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты начали минировать ранее очищенные участки на линии Роботине-Вербовое, чтобы добиться тактической неожиданности.

"Милблогеры утверждали, что интенсивные российские работы по добыче и разработке полезных ископаемых помешали перемещению тяжелых украинских грузов и оборудования в этих районах в последние дни", - говорится в сообщении.

По словам одного из пропагандистов, оккупанты усилили тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть украинскую оборону и разделить внимание военных.

В то же время представитель Таврической группы войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что оккупанты пытаются сковать украинские силы на Авдеевском и Марьинском направлениях, чтобы не дать возможности перебросить резервы в Запорожскую область.