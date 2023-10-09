ISW: Россияне начали минировать поля возле Роботиного и Вербового, чтобы удержать ВСУ
Российские оккупационные войска усилили минирование в районе Роботиного и Вербового. РФ пытается закрепить украинские силы на участках фронта подальше от своих пунктов базирования
Об этом пишет Институт изучения войны.
Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты начали минировать ранее очищенные участки на линии Роботине-Вербовое, чтобы добиться тактической неожиданности.
"Милблогеры утверждали, что интенсивные российские работы по добыче и разработке полезных ископаемых помешали перемещению тяжелых украинских грузов и оборудования в этих районах в последние дни", - говорится в сообщении.
По словам одного из пропагандистов, оккупанты усилили тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть украинскую оборону и разделить внимание военных.
В то же время представитель Таврической группы войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что оккупанты пытаются сковать украинские силы на Авдеевском и Марьинском направлениях, чтобы не дать возможности перебросить резервы в Запорожскую область.
- Начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявлял , что кафиры на Лимано-Купянском направлении пытаются компенсировать нехватку артиллерии и нарастить свои силы.
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