Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским

Об этом глава государства сообщил вTwitter .

"Провел длительный содержательный телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Верю, что он, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - говорится в сообщении.