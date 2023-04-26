Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпинем
Об этом глава государства сообщил вTwitter .
"Провел длительный содержательный телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Верю, что он, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
- Ранее Financial Times писала, что в Китае не исключают возможность встречи Си Цзиньпина и Зеленского.
- Позже посол Китая в ЕС Фу Цун сказал, что лидер Китая Си Цзиньпин не звонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что "очень занят", но между странами частые контакты на более низком уровне.
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