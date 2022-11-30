Шойгу заявил о строительстве объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о строительстве объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов
Об этом он сказал в среду на заседании коллегии Минобороны РФ, передает РосСМИ.
"На данный момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов", - заявил Шойгу и добавил, что в войне против Украины должны применяться перспективные комплексы вооружения, которые есть в распоряжении российских войск.
Глава оборонного ведомства страны-агрессорки отметил, что оккупанты проводят испытания новых способов боевого применения ракетных войск и артиллерии, в том числе с применением дронов.
"Эффективное огневое поражение противника - важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии", - подчеркнул Шойгу.
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