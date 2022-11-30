Об этом он сказал в среду на заседании коллегии Минобороны РФ, передает РосСМИ.

"На данный момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов", - заявил Шойгу и добавил, что в войне против Украины должны применяться перспективные комплексы вооружения, которые есть в распоряжении российских войск.

Глава оборонного ведомства страны-агрессорки отметил, что оккупанты проводят испытания новых способов боевого применения ракетных войск и артиллерии, в том числе с применением дронов.

"Эффективное огневое поражение противника - важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии", - подчеркнул Шойгу.

В ОК "Юг" предупреждали, что россияне вывели в Черное море ракетоноситель , что может свидетельствовать о подготовке к новому обстрелу.

Ранее разведка перечислила иностранные компании, поставляющие России чипы для ракет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb