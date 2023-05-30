Об этом он сказал на селекторном совещании, передает РБК.

"За последние дни уничтожены большие склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. Поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", - сказал Шойгу.

В Воздушных силах Украины информацию опровергли. Так, спикер командования ВС Юрий Игнат в эфире телемарафона на вопрос ведущей, цел ли Patriot, ответил: "Конечно, цел. Уничтожены же все ракеты".

По его словам, среди выпущенных 29 мая по Киеву ракет были баллистические, поэтому по ним работал именно американский ЗРК.