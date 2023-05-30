Шойгу второй раз за месяц заявил о якобы поражении Patriot в Киеве. В Воздушных силах прокомментировали
Министр обороны России Сергей Шойгу во второй раз за месяц заявил о якобы поражении американского зенитного ракетного комплекса Patriot в Киеве
Об этом он сказал на селекторном совещании, передает РБК.
"За последние дни уничтожены большие склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. Поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", - сказал Шойгу.
В Воздушных силах Украины информацию опровергли. Так, спикер командования ВС Юрий Игнат в эфире телемарафона на вопрос ведущей, цел ли Patriot, ответил: "Конечно, цел. Уничтожены же все ракеты".
По его словам, среди выпущенных 29 мая по Киеву ракет были баллистические, поэтому по ним работал именно американский ЗРК.
- Ранее в этом месяце в минобороны РФ уже заявляли о поражении Patriot , однако американцы осмотрели комплекс и пришли к выводу, что он находится в рабочем состоянии.
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