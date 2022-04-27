Шмигаль: в 2022 году из-за войны ВВП Украины может упасть на 30-50%
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в 2021 году ВВП страны составил 200 миллиардов долларов, что стало самым высоким показателем в ее истории, однако из-за полномасштабной войны, в этом году ВВП может упасть на 30-50%
Об этом он рассказал The Economist.
"До вторжения РФ ожидалось, что в этом году экономика Украины испытывает подъем. 24 февраля Владимир Путин и его российская армия решили уничтожить эти достижения, а также многое другое. Превращения нашей страны и ее наклон к Западу разрушали имперские амбиции Кремля. За первые шесть недель. войны общий убыток экономики Украины превысил $500 млрд. По подсчетам правительства, эта цифра в долгосрочной перспективе может возрасти до 1 трлн долларов, или в пять раз больше прошлогоднего ВВП.Только в 2022 году ВВП может упасть на 30-50%. тысяч украинцев были убиты, а миллионы вынуждены были убегать на Западную Украину или за границу", - подчеркнул Денис Шмигаль.
Также премьер подчеркнул, что Россия изменила свою тактику и сейчас делает все, чтобы разрушить экономику Украины и вернуть нашу нацию в 19 век.
"Все наши морские порты заблокированы, и именно через них Украина экспортировала более 70% всех наших грузов. Два крупнейших наших металлургических предприятия - "МК Ильича" и "Азовсталь" в Мариуполе - разрушены. По всей стране было повреждено или уничтожено более 7 тыс." жилых домов", - добавил Шмигаль.
- Напомним, для восстановления критической инфраструктуры правительство направит 400 млн. грн.
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