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Главная Экономика На восстановление критической инфраструктуры правительство направит 400 млн грн, - Шмыгаль

На восстановление критической инфраструктуры правительство направит 400 млн грн, - Шмыгаль

26 апреля, 2022 вторник
19:00
Экономика

Дополнительные 400 млн грн правительство направит на восстановление критической инфраструктуры Украины. Такое решение было принято 26 апреля

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, эту сумму направят для ликвидации последствий войны в Харьковской области и восстановления водоснабжения на Черниговщине.

"250 млн грн для Харьковской области. Это средства на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление критической инфраструктуры, которая пострадала в результате обстрелов. Еще 150 млн грн выделяем Черниговщине, чтобы полноценно восстановить водоснабжение в Чернигове. Средства пойдут "Черниговводоканалу" для реконструкции одной из и трансформаторных подстанций", – написал премьер-министр.

По данным Дениса Шмыгаля, в целом правительство выделило 4 млрд грн на восстановление и первоочередное отстраивание 5 регионов.

Более 100 тысяч человек сообщили о разрушенном жилье через "Дию". Из резервного фонда правительство предоставляет соответствующие субвенции для областных бюджетов. Деньги также выделяют подразделениям ГСЧС для демонтажа зданий.

"Мы требуем, чтобы все это было полностью возмещено российской федерацией. На сегодняшний день в целом арестовано около 500 млрд долларов государственных и частных активов России. Следующий шаг уже делается - работа Украины для получения этих актов с целью финансирования восстановления нашего государства", - добавил Шмыгаль.

  • 22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил , что Кабмин вместе с мировыми экспертами разрабатывает план восстановления Украины. На послевоенное восстановление страны потребуется минимум $600 млрд.
  • 19 апреля Кабмин выделил еще 30 млрд грн на оборону Украины.
  • 18 апреля правительство поддержало предложение Нацбанка национализировать 26 млрд грн активов выведенных с украинского рынка российских банков, следующие шаги – решение Совета нацбезопасности и подпись президента.
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Денис Шмыгаль
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